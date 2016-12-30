Сотрудниц больницы Комсомольска-на-Амуре уволили из-за видео в Instagram

Трех сотрудниц реанимационного отделения больницы №7 Комсомольска-на-Амуре уволили из-за размещенного в Instagram видео, сообщает Kms.ru.

Руководство медучреждения посчитало, что действия девушек нарушают санитарно-эпидемиологический режим. В настоящее время они отрабатывают положенные по трудовому законодательству две недели.

Видео снято в одном из помещений больницы, однако пациентов там нет. Авторы ролика назвали его шуткой. По их словам, там непонятно, где происходит действие.

Как рассказали РИА Новости в больнице, после появления видео медсестра и две санитарки написали заявления об увольнении по собственному желанию.

В феврале из ростовской больницы скорой медицинской помощи №2 уволили подрабатывавшую там санитаркой студентку, которая вела в соцсети Periscope трансляцию операции. В университете поступок студентки назвали противоречащим кодексу этики медицинского университета.