Уволенной за ЛГБТ-пропаганду учительнице предложили вернуться на работу

Уволенной из городской музыкальной школы учительнице эстрадного вокала Марии Шестопаловой предложили вернуться на работу. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает пресс-служба управления образования Красноярска, передает Newslab.ru.

Сотрудники управления провели служебную проверку по факту увольнения Шестопаловой из Центра дополнительного образования №4. По их словам, директор музыкальной школы не приняла мер по уточнению корректной даты прекращения трудовых отношений с преподавателем. «По итогам проверки было принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителя ЦДО №4 Этцель. Трудовые отношения с Шестопаловой Марией могут быть восстановлены по ее инициативе», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что управление также возобновит проверку этичности поведения Шестопаловой — будет проведена экспертиза ее профилей во «ВКонтакте», Instagram и Facebook. Оценка опубликованным на ее страницах материалам будет дана до конца января следующего года.

Ранее в декабре Шестопалова была уволена ЦДО №4 из-за жалоб петербургского активиста Тимура Булатова. Он обвинил девушку в пропаганде гомосексуализма и в недостойном преподавателя поведении. «Теперь вне школы она может спокойно истыкать себя пирсингом, бухать, курить и ковыряться в носу с подружками по недугу», — злорадствовал активист.