«Газпром» решил судиться с турецкими импортерами газа

«Газпром» намерен подать иски в арбитраж к частным импортерам газа в Турции. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Причиной спора является цена на газ на 2017 год, которую российский холдинг считает заниженной.
По данным источников, компания «Газпром экспорт» уже подготовила документы, и они, скорее всего, будут поданы в арбитраж Стокгольма.
В настоящее время компании Akfel Gas, Enerco Enerji, Avrasya gaz, Bosphorus gaz, Shell, Bati Hatti и Kibar Enerji покупают у «Газпрома» около 10 миллиардов кубометров в год по Трансбалканскому газопроводу. Еще около 17 миллиардов кубометров российский холдинг поставляет государственной Botas. С этой компанией уже идет разбирательство в арбитраже, поскольку Botas настаивает на ретроактивном снижении цены.
Стоимость российского газа для частных импортеров исторически ниже, чем для Botas, сообщает издание. Соглашение «Газпрома» с частными импортерами, действующее с 2016 года, предусматривает возможность пересмотра цены с 2017-го. Но если стороны не могут договориться, сохраняются ранее согласованные условия.
По словам источников, российский холдинг предложил частным импортерам установить для них на этот год временную цену, которая бы действовала до конца разбирательства с Botas (выше, чем в 2016 году), а затем заново согласовать условия. Собеседники издания отмечают, что «Газпром» был вынужден принять меры, поскольку низкая цена для частных импортеров в 2017 году, помимо экономических потерь, подрывала его позицию в споре с Botas. Тем не менее частники отклонили это предложение, считая текущую цену справедливой.
В октябре 2016 года сообщалось, что «Газпром» согласился по просьбе турецкой стороны увеличить поставки топлива. Речь шла о повышении объемов поставок до 82,1 миллиона кубометров в сутки, то есть на 9,3 процента.