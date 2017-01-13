«Газпром» решил судиться с турецкими импортерами газа

«Газпром» намерен подать иски в арбитраж к частным импортерам газа в Турции. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Причиной спора является цена на газ на 2017 год, которую российский холдинг считает заниженной.

По данным источников, компания «Газпром экспорт» уже подготовила документы, и они, скорее всего, будут поданы в арбитраж Стокгольма.

В настоящее время компании Akfel Gas, Enerco Enerji, Avrasya gaz, Bosphorus gaz, Shell, Bati Hatti и Kibar Enerji покупают у «Газпрома» около 10 миллиардов кубометров в год по Трансбалканскому газопроводу. Еще около 17 миллиардов кубометров российский холдинг поставляет государственной Botas. С этой компанией уже идет разбирательство в арбитраже, поскольку Botas настаивает на ретроактивном снижении цены.

Стоимость российского газа для частных импортеров исторически ниже, чем для Botas, сообщает издание. Соглашение «Газпрома» с частными импортерами, действующее с 2016 года, предусматривает возможность пересмотра цены с 2017-го. Но если стороны не могут договориться, сохраняются ранее согласованные условия.

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По словам источников, российский холдинг предложил частным импортерам установить для них на этот год временную цену, которая бы действовала до конца разбирательства с Botas (выше, чем в 2016 году), а затем заново согласовать условия. Собеседники издания отмечают, что «Газпром» был вынужден принять меры, поскольку низкая цена для частных импортеров в 2017 году, помимо экономических потерь, подрывала его позицию в споре с Botas. Тем не менее частники отклонили это предложение, считая текущую цену справедливой.

В октябре 2016 года сообщалось, что «Газпром» согласился по просьбе турецкой стороны увеличить поставки топлива. Речь шла о повышении объемов поставок до 82,1 миллиона кубометров в сутки, то есть на 9,3 процента.