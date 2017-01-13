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Израильские военные подхватили вирус ХАМАС в попытке развлечься с девушками

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Боевики ХАМАС создали приложение с поддельными аккаунтами привлекательных девушек, чтобы взломать мобильные телефоны израильских военных и следить за ними. Об этом сообщает BBC News.

Члены палестинского исламистского движения использовали фотографии случайных женщин из соцсетей, публиковали их фейковые профили и от лица привлекательных девушек заставляли израильских солдат устанавливать приложение, в котором якобы можно было устроить видеочат.

Военные в надежде на разговор с женщиной по видеосвязи скачивали приложение и заражали телефоны вирусами. После установки боевики имели возможность удаленно управлять камерой и микрофоном устройства.

По данным издания, фейковым аккаунтам поверили десятки солдат. Тем не менее, представитель израильской армии отметил, что исламистам не удалось выкрасть какую-либо важную информацию. К несчастью для распространителей вируса, приложение устанавливали в основном обычные солдаты, тогда как боевики стремились добраться до высокопоставленных военных.

В декабре хакерская группировка Fancy Bear использовала вредоносное ПО на устройствах Android для слежки за украинской артиллерией. Специалисты обнаружили, что зараженные устройства передают мошенникам геолокационные данные и всю информацию о коммуникациях жертвы.

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