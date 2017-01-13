«Американскую историю ужасов» продлили на два сезона

Телеканал FX продлил сериал «Американская история ужасов» еще на два сезона, не считая заявленного ранее седьмого, сообщает Variety. Восьмой и девятый сезон появятся в эфире в 2018 и 2019 годах соответственно.

Над проектом продолжат работу создатели сериала Райан Мерфи и Брэд Фэлчак.

Седьмой сезон антологии выйдет на экраны осенью 2017 года, детали сюжета по традиции не раскрываются. Известно, что в новых эпизодах появятся Эван Питерс и Сара Полсон.

Шестой сезон стартовал 14 сентября и завершился 16 ноября. Он включает десять эпизодов, в которых снимались Леди Гага, Сара Полсон, Анджела Бассетт, Уэс Бентли, Мэтт Бомер.

Хоррор-сериал «Американская история ужасов» появился в 2011 году. Особенностью проекта является то, что каждый сезон рассказывает уникальную историю, при этом основной актерский состав не меняется. В итоге зрители видят одних и тех же актеров, но в разных обстоятельствах и разных образах. Сериал получил 15 премий «Эмми» и два «Золотых глобуса».