Американец нашел лотерейный билет на миллион долларов

Американец нашел потерянный лотерейный билет, выигравший миллион долларов. Об этом сообщает агентство UPI.

Житель штата Орегон Джомел Паниса (Joemel Panisa) отыскал конверт с купленным в прошлом январе билетом, когда разбирал бумаги в офисе во время снегопада

Паниса вспомнил, что по телевизору рассказывали о крупном выигрыше в лотерею, за которым так никто и не явился. Он проверил свою находку и обнаружил, что стал обладателем миллиона долларов.

Для того чтобы получить выигрыш, у него оставались считанные дни. 17 января 2017 года его деньги были бы переданы в Фонд экономического развития Орегона.

Представители лотереи утверждают, что за шесть лет ее существования настолько большой выигрыш получили только четыре человека.

11 января сообщалось, что семеро россиян, купивших в почтовых отделениях лотерейные билеты, в канун Нового года выиграли по миллиону рублей.