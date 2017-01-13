Петербург вошел в топ направлений мира 2017 года

Британское издание The Guardian включило Санкт-Петербург в топ обязательных к посещению в 2017 году туристических направлений мира. Список опубликован на сайте издания.

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Составители рейтинга, места в котором не ранжируются, отметили, что 100-летие Октябрьской революции — прекрасный повод, чтобы посетить Петербург. Они уточнили, что несколько британских компаний уже разработали туры, приуроченные к годовщине событий 1917 года. Так семидневная поездка «Столетие русской революции» обойдется отдыхающим в 2 895 фунтов стерлингов (порядка 210 тысяч рублей), а «10 дней, которые потрясли мир» — в 2 795 фунтов (около 203 тысяч рублей). Во время путешествия туристов будут сопровождать опытные гиды. Они смогут увидеть крейсер Аврору, Зимний дворец и другие объекты, связанные с революцией.

Кроме того, в список The Guardian вошла Финляндия, которая отмечает 100-летие независимости, кипрский Пафос — культурная столица Европы 2017 года, португальский Лиссабон, итальянская Матера, шотландский Эдинбург и другие.

Ранее британское издание Daily Mail также предложило своим читателям отправиться в 2017 году в Петербург и напомнило о годовщине революции.