Россия вошла в список лучших круизных направлений 2017 года

Россию включили в перечень из восьми лучших круизных направлений 2017 года по версии британской газеты The Telegraph. Туристам рекомендовали маршруты по озерам и рекам, связывающим Москву и Санкт-Петербург.

Как отмечает издание, во время данных туров путешественники смогут увидеть множество достопримечательностей.

В рейтинг, места в котором не ранжируются, также вошла Аляска. Во время круизов путешественники получат возможность насладиться видами огромных ледников.

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В списке также оказалась Канада, которая в 2017 году будет отмечать 150-летие своего основания. Туристам, в частности, предлагается посещение острова Принца Эдуарда на востоке страны, где они смогут побывать в столице региона, городе Шарлоттаун и поплавают на каяках.

В восьмерку лидеров также были включены маршруты между Новым и Орлеаном и Мемфисом по реке Миссисипи в США, Бразилия, Индийский океан, ЮАР и Куба.

В июне стало известно, что самыми популярными у россиян круизными направлениями летом этого года оказались Золотое кольцо и норвежские фьорды.