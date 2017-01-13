Двигатели «Союз-У» заменят из-за аварии «Прогресса»

После аварии, в результате которой «Союз-У» не вывел «Прогресс МС-04» на расчетную орбиту, двигатель третьей ступени ракеты заменят. Запланированный пуск должен стать последним в истории данного носителя. Об этом «Интерфакс» в пятницу, 13 января, сообщил источник на космодроме Байконур.

«Третья ступень ракеты-носителя будет доставлена на завод-изготовитель в Самару, где произведут замену двигателя», — сказал собеседник.

Источник добавил, что данное решение принято по итогам расследования аварии связки «Союз-У» и «Прогресс МС-04», произошедшей в декабре 2016 года. Ракета с новым двигателем, как ожидается, в феврале 2017 года в последний раз в своей истории отправит к Международной космической станции (МКС) грузовик «Прогресс МС-05».

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Грузовой космический корабль «Прогресс МС-04» 1 декабря был запущен к МКС на ракете «Союз-У». На 383-й секунде полета с радиотелеметрической системы БР-92Р-7М на Землю перестали поступать данные. Аппарат с неотсоединившейся третьей ступенью носителя потерпел аварию тем же вечером на высоте 190 километров над безлюдной гористой местностью в Туве. Большинство фрагментов ракеты и корабля сгорели в атмосфере, но часть их упала на землю.

По результатам проведенной проверки в Роскосмосе рассказали, что причиной аварии могло послужить вскрытие бака «О» третьей ступени ракеты-носителя в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 из-за возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя.