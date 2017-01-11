Роскосмос назвал причину падения «Прогресса»

Аварийная комиссия Роскосмоса назвала возможную причину падения транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс МС-04». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру» в среду, 11 января.

По результатам проведенной проверки в госкорпорации рассказали, что причиной аварии могло послужить вскрытие бака «О» третьей ступени ракеты-носителя в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 из-за возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя.

Причиной этого возгорания могло стать попадание посторонних частиц в полость насоса либо нарушение технологии сборки двигателя 11Д55. Дефект, имеющий производственный характер, проявился во время полета.

Отмечается, что в Роскосмосе планируют разработать план мероприятий на предприятиях для обеспечения безопасного запуска ТГК «Прогресс МС-05».

Грузовой космический корабль «Прогресс-МС-04», запущенный к МКС на ракете «Союз-У» 1 декабря, потерпел аварию в тот же день. ЧП произошло на высоте 190 километров над безлюдной гористой местностью Тувы. Большинство фрагментов ракеты и корабля сгорели в атмосфере, но часть из них упала на землю. В качестве одной из причин аварии назвали повреждение двигательной установки при нештатном отделении третьей ступени ракеты-носителя.