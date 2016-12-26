Первый после падения «Прогресса» запуск российской ракеты перенесли на 2017 год

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с американским космическим аппаратом связи EchoStar 21 перенесен на вторую декаду января 2017 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

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«Предварительно пуск перенесен на вторую декаду января 2017 года», — сказал собеседник агентства. Он также рассказал, что перенос мог произойти из-за мусора в двигателе ракеты.

«В рулевых двигателях одной из ступеней ракеты-носителя обнаружен мусор (...) Принято решение заменить двигатель и ведущие к нему топливопроводы, провести полную дефектацию изделия», — добавил источник. На Воронежский механический завод, который ответственен за производство двигателя, была направлена проверяющая комиссия.

Прошлый перенос запуска ракеты был связан с необходимостью проведения дополнительных систем носителя и разгонного блока. «Протон-М» должен доставить спутник связи EchoStar 21, изготовленный компанией Space Systems/Loral. Он станет шестым аппаратом в группировке EchoStar, который был запущен с помощью ракеты-носителя «Протон».