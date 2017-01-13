Украинские военные провели учения ПВО вблизи Крыма

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Украины провели учения в Херсонской области, граничащей с Крымом. Об этом сообщает в пятницу, 13 января, пресс-служба Минобороны Украины.

«На Херсонщине подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки "Юг" совместно с подразделениями боевого обеспечения провели тактико-специальные занятия», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что учения проходили как днем, так и ночью. «Тактико-специальные занятия проводились в напряженном режиме с интенсивным применением имитационных воздушных целей», — добавили в ведомстве.

В маневрах были задействованы военнослужащие, участвовавшие в боевых действия в зоне так называемой антитеррористической операции (АТО), а также выпускники учебных подразделений.

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4 января министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев будет проводить ракетные стрельбы вблизи Крыма тогда, когда сочтет это нужным. При этом он отметил, что спрашивать у кого-либо разрешение на учения Украина не намерена.

1 декабря украинский президент Петр Порошенко объявил об успешных испытаниях зенитных ракет в рамках учений, проводимых вблизи Крыма. «Воздушные стрельбы происходят независимо от каких-либо заявлений, которые делает Москва», — подчеркнул глава государства. В тот же день состоялось 16 пусков украинских зенитных ракет, все они, по утверждению Киева, достигли целей.

В конце ноября Украина объявила некоторые участки пространства над Черным морем к западу от Крыма зоной ракетных стрельб. Россия выразила протест, а в Киеве заявили, что стрельбы будут проведены «исключительно в воздушном пространстве Украины» и осуществляться в строгом соответствии с нормами международного права.