В HBO рассказали о спин-оффе «Игры престолов»

Программный директор американского телеканала HBO Кейси Блойс заявил, что создатели «Игры престолов» не будут использовать знакомых зрителям персонажей в спин-оффе сериала. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Блойс отметил, что в новом проекте покажут предысторию оригинального сюжета.

Представитель HBO также рассказал, что телеканал до сих пор не определился с продолжительностью финального восьмого сезона «Игры престолов». «Они до сих пор решают, как оформить новые эпизоды. Я возьму столько серий, сколько они захотят сделать», — подчеркнул Блойс.

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Ранее в январе британский актер Лиам Каннингем, исполняющий в проекте роль Давоса Сиворта, заявил, что съемки последнего сезона «Игры престолов» начнутся в сентябре 2017 года. Он уточнил, что финал сериала, который появится на экранах в 2018-м, будет состоять из шести эпизодов.

«Игра престолов» — американский фэнтези-сериал, который выходит с 2011 года на канале HBO. На счету шоу десять номинаций на премию «Эмми». Его литературной основой стала серия книг американского фантаста Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».