Россия передала Польше расшифровку самописца разбившегося лайнера Качиньского

Москва передала Варшаве записи речевого самописца разбившегося под Смоленском польского порта номер один. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского посольства в Польше в понедельник, 16 января.

«Записи речевого самописца (...) после дополнительных шумоочисток были переданы польской стороне для проведения фоноскопических экспертиз и составления стенограммы переговоров», — уточнили в дипмиссии.

В сообщении также отмечается, что МИД России дал посольству Польши официальные разъяснения относительно комментариев президента России Владимира Путина о падении лайнера.

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«В своих высказываниях по теме катастрофы президент Российской Федерации опирался на известные факты, которые соответствуют результатам и выводам расследований данного происшествия, произведенных официальными российскими и польскими комиссиями и органами», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД также отметили, что ключевые факты, упомянутые Путиным в своем выступлении [на пресс-конференции 23 декабря 2016 года], «подтверждаются расшифровкой звукозаписи переговоров в кабине экипажа».

«Какими-либо иными дополнительными звукозаписями, касающимися переговоров в кабине экипажа польского президентского самолете Ту-154М, российская сторона не располагает», — подчеркнули в посольстве.

28 декабря 2016-го МИД Польши направил российской стороне ноту с требованием передать неизвестные Варшаве записи из кабины самолета Ту-154 президента Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском. Эта просьба связана с комментарием, который дал президент России в ходе большой пресс-конференции. «Я лично читал переговоры пилота и человека из охраны погибшего президента, который зашел в кабину. Я лично читал расшифровку. Вошедший в кабину пилотов человек (забыл, как его фамилия, фамилия есть конкретная) требует посадки. Пилот отвечает: "Не могу, садиться нельзя". На что вошедший в кабину человек из окружения президента говорит: "Я не могу это доложить начальнику. Делай что хочешь, садись"», — сказал тогда Путин.

Самолет Ту-154 ВВС Польши упал под Смоленском утром 10 апреля 2010 года. В результате аварии погибли все 96 человек, находившихся на борту, в том числе президент Лех Качиньский с супругой. Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной произошедшего ошибку пилотов. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров.