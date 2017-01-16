Петербург оставят без грифонов с Банковского моста

Скульптуры грифонов на Банковском мосту в Санкт-Петербурге будут демонтированы и отправлены на реставрацию, сообщается на сайте городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

«Скульптуры находятся в неудовлетворительном состоянии — сильные потертости и значительные утраты позолоты, вспучивания и утраты окрасочного слоя и грунта. При условии зимнего цикла "замораживания и оттаивания", при попадании влаги внутрь конструкции, происходит постепенный разрыв и увеличение расхождений и трещин», — отмечается в сообщении комитета.

Позолоченные крылья и фонари были сняты и увезены в мастерскую на прошлой неделе. После демонтажа скульптур будет проведено исследование элементов моста, которые также нуждаются в ремонте.

Предполагается, что крылатых львов вернут на мост в 2018 году к чемпионату мира по футболу.

После демонтажа первой скульптуры в нем обнаружилось множество камней, монеты и записки. По легенде, если потереть лапу грифону или положить ему под лапу монету, то можно улучшить финансовое положение.

Банковский мост — пешеходный мост канал Грибоедова в центре Петербурга. Он был открыт в 1826 году. Скульптуры были изготовлены Павлом Соколовым.