Жертвами снегопадов в Японии стали три человека

В Японии из-за мощного снегопада погибли три человека. Об этом сообщает Japan Today.

По другим данным, жертвами стихии стали семь человек. Некоторые погибли в ДТП, другие сорвались с крыш, когда пытались счистить с них снег и лед. 88-летнего жителя префектуры Киото раздавила крыша парника, рухнувшая под тяжестью снега. Число пострадавших превышает 300 человек.

Отменены 130 рейсов, задерживаются сверхскоростные поезда, один состав остановился в пути из-за заносов, в итоге 39 пассажирам пришлось добираться до ближайшей станции пешком. В некоторых районах температура упала до минус 16,5 градусов по Цельсию. В городе Аомори глубина снежного покрова составила 2,5 метра. Упавшие деревья повредили провода электролиний, без электричества остались около 11 тысяч домов.