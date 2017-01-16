ФАС обнаружила завышенные цены на сотню препаратов от ВИЧ и туберкулеза

Федеральная антимонопольная служба сообщила о завышенных ценах в России на 95 препаратов для лечения ВИЧ, гепатита В и С, а также туберкулеза. Результаты исследования опубликованы на сайте ведомства.

Отмечается, что наиболее ярким примером завышенных цен является произведенный в Бельгии препарат «ПегИнтрон». Предельная отпускная цена данного препарата в России превысила цены на него во всех рассмотренных странах.

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«В целом цены на рассмотренные лекарственные препараты в России оказались на 29 процентов ниже средних цен, рассчитанных на основании всех минимальных цен производителей, выявленных в разных странах мира. По 58 позициям лекарственных препаратов цены в России оказались самыми низкими среди рассматриваемых стран», — отмечается в докладе.

В исследовании использовались данные о ценах производителей, ценах госзакупок и оптовых ценах на препараты. Проанализированы были данные по 38 странам. Исследование было проведено в рамках исполнения поручения президента России.

Летом 2016 года министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила о снижении стоимости лекарственных препаратов, применяемых для лечения ВИЧ в России. «Применение стандартизованных схем лечения, рекомендованных ВОЗ, централизация государственных закупок, широкое применение воспроизведенных лекарственных препаратов и политика импортозамещения позволили снизить цены за один год более чем в два раза, а по некоторым препаратам — еще более существенно», — сказала министр.