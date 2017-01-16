Глава Пскова удивился затянутому делу с предполагаемым с миллиардным ущербом

Глава Пскова Иван Цецерский выразил недоумение в связи с продолжением следствия по делу бывшего вице-спикера Псковского областного собрания Михаила Гавунаса. Соответствующее заявление он сделал на встрече с главными редакторами региональных СМИ, сообщает «Псковская губерния».

По словам городского руководителя, на настоящий момент «решения суда по Михаилу Гавунасу нет».

«Сколько уже с момента [заведения дела] прошло? Пять лет? — поинтересовался Цецерский. — Тогда мне непонятно... Надо выносить решение или, если нет доказательной базы, оставить [дело]».

12 января «Псковская лента новостей» сообщила, что депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак обратился к прокурору Псковской области Сергею Белову по поводу так называемого «дела Гавунаса». Как отмечает депутат, в минувшем декабре руководителю ЗАО «Псковпищепром» и ГУП «Псковалко» Василию Салопову предъявили обвинение в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. По данным депутата Брячака, Салопов признал свою вину, однако дело не передано в суд. В своем обращении региональный парламентарии просит принять меры прокурорского реагирования к администрации Псковской области, чтобы та взыскала с Салопова принесенный региону ущерб, который Брячак оценивает в сумму около 1,2 миллиарда рублей.

Гавунас неоднократно сам требовал передачи своего дела в суд. Бизнесмен, как заявляли его адвокаты, не скрывается от следствия и свободно проживает на территории государства Израиль, более того — поддерживает переписку со следователем.