В Совфеде предрекли досрочные президентские выборы на Украине

На Украине могут состояться досрочные президентские выборы, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Своим прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Мне кажется, что до 2019 года (на этот год запланированы президентские выборы на Украине — прим. «Ленты.ру») не доживут ни парламент, ни президент», — сказал сенатор.

Цеков не исключил, что после ухода действующего главы государства Петра Порошенко Киев возьмет курс на сближение с Москвой. «Не могу сказать, что следующая украинская администрация будет кардинально отличаться от предыдущей, но подвижки Украины в сторону России, в сторону восстановления отношений с Россией будут происходить», — отметил он.

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Сенатор также выразил надежду, что новое руководство Украины будет более реалистично смотреть на вещи. «Для политика очень важен реализм. На Украине этого реализма нет», — добавил Цеков.

Накануне украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что в Вашингтоне недовольны деятельностью Порошенко и рассматривают кандидатуры, способные его заменить.

1 декабря прошлого года лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила, что Порошенко готов оставить пост главы государства. По ее словам, украинский лидер перед уходом «стремится как можно больше заработать».

Петр Порошенко пришел к власти в результате внеочередных выборов в мае 2014 года. Решение о досрочном голосовании приняла Верховная Рада в связи с госпереворотом и отстранением Виктора Януковича от должности президента.