Журналист сообщил о готовности Вашингтона сменить Порошенко на Кличко

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что американские власти недовольны деятельностью президента Петра Порошенко и рассматривают кандидатуры, способные его заменить. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина», передает портал Gordon.ua.

«Из абсолютно компетентных источников мне известно, что в Соединенных Штатах идут переговоры о том, на кого поставить после Петра Порошенко. Сегодня рассматривают Валентина Наливайченко [бывший глава Службы безопасности Украины], Виталия Кличко и ряд других кандидатур, которых бы я не хотел называть, потому что это будет засветка, которая никому сегодня не нужна», — сообщил Гордон.

Он добавил, что в Вашингтоне обсуждали также кандидатуру музыканта и певца, лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука. «Его даже провели через обучение в Йельском университете (в 2015 году Вакарчук был участником стипендиальной программы Yale World Fellow 2015, — прим. «Ленты.ру»), его натаскивали, но пока от этого варианта отказались», — отметил публицист.

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Гордон подчеркнул также, что недовольство у американских властей вызывает пробуксовка реформ, коррумпированность украинских чиновников. «Коррупция времен [бывшего президента Виктора] Януковича кажется детским садом по сравнению с послемайданной коррупцией в Украине», — сказал журналист.

7 декабря 2016-го спикер парламента Новороссии Олег Царев заявил, что бывший глава правительства Украины Арсений Яценюк готовится стать «украинским фюрером», свергнув президента Порошенко. По его словам, в группу поддержки бывшего премьер-министра входят входят глава МВД Украины Арсен Аваков, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Ранее в том же месяце лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сказала, что Порошенко готов оставить свой пост. По ее данным, президент «стремится за оставшееся время как можно больше заработать».