Видео с гигантским аллигатором вызвало ажиотаж в заповеднике во Флориде

Видео: Kim Joiner / Facebook

Недалеко от американского города Лейкленд, штат Флорида, замечен гигантский аллигатор. Видео, запечатлевшее рептилию, собрало более пяти тысяч лайков в Facebook и вызвало наплыв посетителей в заповедник, сообщает телеканал WTSP.

По оценке специалистов, длина рептилии составляет до 4,5 метров, а его вес может достигать 350 килограммов. Местные жители окрестили гиганта «мистер Горбун» (Mr. Humpback).

Американские аллигаторы редко вырастают длиннее 3,4 метра. Известны экземпляры, имеющие длину 4,5 метра, но ученым не удалось подтвердить сообщения о более крупных представителях этого вида.

В мае 2016 года сообщалось о гигантском аллигаторе, снятом на поле для гольфа в городе Пальметто, штат Флорида. За два дня видео посмотрели более 450 тысяч раз.