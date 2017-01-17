Позирующая для селфи панда прославила китаянку

Снимки c большой пандой, опубликованные одной из посетительниц питомника по разведению этих животных Дуцзянъянь в китайском городе Чэнду, получили огромную популярность в социальной сети Sina Weibo. Об этом сообщает Daily Mirror.

Десятки тысяч пользователей поделились кадрами, на которых туристка сидит возле животного с палкой для селфи и делает фотографии. Панда заинтересованно разглядывает экран смартфона и тянет лапу к спусковой кнопке.

Дуцзянъянь, расположенный в провинции Сычуань, входит в состав китайского Института сохранения и исследования больших панд. Его посетителям позволяют подходить к животным и взаимодействовать с ними. Обитатели питомника привыкли к людям и охотно позируют на селфи.

В ноябре сообщалось, что в Австралии крокодил покусал датского туриста, который пытался его сфотографировать и случайно упал на рептилию.