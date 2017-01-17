Пакистанский певец спас фанатку от домогательств во время концерта

Пакистанский поп-исполнитель Атиф Аслам остановил выступление в городе Карачи, чтобы вытащить из фан-зоны поклонницу, к которой приставала группа мужчин. Об этом сообщает The Times of India во вторник, 17 января.

«Вы что, девушек раньше не видели? Ваша мать или сестра могли бы быть здесь», — обратился к молодым людям певец.

Он попросил сотрудников концертного зала поднять фанатку на сцену. После этого ее увели за кулисы. Перед тем, как продолжить выступление, Аслам призвал мужчин «вести себя по-человечески».

Концерт исполнителя прошел в субботу, 14 января. Позже в Twitter появилась видеозапись инцидента.

В мае 2016 года американский актер Брэд Питт спас девочку во время съемок уличной сцены для фильма «Пять секунд тишины». Он заметил, что толпа поклонников прижала ребенка к ограждению, и с помощью своих телохранителей вытащил его из давки.