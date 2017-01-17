В Казахстане займутся возрождением вымерших каспийских тигров

Группа американских исследователей вместе с сотрудниками всемирного фонда дикой природы (WWF) разработали новый способ восстановления популяции вымерших каспийских тигров. Кратко об исследовании сообщает EurekAlert!.

Ученые планируют создать на территории Казахстана заповедную область для реинтродукции, чтобы возродить вымерших хищников. Благодаря генетической экспертизе специалисты установили, что уссурийские тигры являются наиболее близкими по структуре ДНК к каспийским. Однако они не смогут прижиться в Казахстане, из-за чего было принято решение заменить их на амурских.

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«Идея реинтродукции тигров в Центральной Азии с использованием амурского тигра с Дальнего Востока России обсуждалась в течение 10 лет. Правительство Казахстана поддержало данный план еще в 2010 году, — говорит один из авторов исследования Михаил Пальцын. — Но для начала программы нужна была сильная научная база, чтобы найти среду обитания для тигров и лучше изучить возможные результаты реинтродукции при различных сценариях».

После длительного изучения научной литературы ученые выяснили, что каспийские тигры проживали в области площадью 800-900 тысяч квадратных километров близ рек и ручьев. На основе этих данных специалисты назвали лучшим место для этого хищника в дельте реки Или. Проект рассчитан на 25 лет.