Личный самолет Трампа оказался бывшей собственностью мексиканского лоукостера

Личный самолет Дональда Трампа ранее сменил нескольких владельцев и некоторое время принадлежал мексиканскому лоукостеру TAESA Lineas Aéreas. Об этом сообщает The Telegraph.

Бюджетный перевозчик эксплуатировал Boeing 757 с июля 1994 по март 1995 года. До этого бортом владел европейский лоукостер Sterling Airways. Отмечается, что возраст лайнера составляет более 25 лет.

Материалы по теме Станция отправления Самые необычные вокзалы России

Трамп приобрел самолет в 2011 году у соучредителя Microsoft Пола Аллена, который был третьим владельцем лайнера. Бизнесмен вложил в оснастку Boeing 757 более 100 миллионов долларов. Сейчас лайнер располагает 43 кожаными креслами, фиксаторы ремней безопасности позолочены, а отделка салона выполнена из красного дерева. Также в самолете есть две спальни.

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что планирует депортировать примерно 11 миллионов человек, нелегально проживающих в США, и обещал построить стену на границе с Мексикой, которая оплатит ее сооружение. Президент латиноамериканской страны Пенья Ньето отказался финансировать проект. Позже CNN сообщал, что Трамп решил отказаться от идеи построить стену на границе с Мексикой за счет соседнего государства. По данным телеканала, президент намерен обратиться к Конгрессу с предложением профинансировать проект из американского бюджета.