Личный самолет Трампа оказался бывшей собственностью мексиканского лоукостера

Личный самолет Дональда Трампа ранее сменил нескольких владельцев и некоторое время принадлежал мексиканскому лоукостеру TAESA Lineas Aéreas. Об этом сообщает The Telegraph.
Бюджетный перевозчик эксплуатировал Boeing 757 с июля 1994 по март 1995 года. До этого бортом владел европейский лоукостер Sterling Airways. Отмечается, что возраст лайнера составляет более 25 лет.
Трамп приобрел самолет в 2011 году у соучредителя Microsoft Пола Аллена, который был третьим владельцем лайнера. Бизнесмен вложил в оснастку Boeing 757 более 100 миллионов долларов. Сейчас лайнер располагает 43 кожаными креслами, фиксаторы ремней безопасности позолочены, а отделка салона выполнена из красного дерева. Также в самолете есть две спальни.
Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что планирует депортировать примерно 11 миллионов человек, нелегально проживающих в США, и обещал построить стену на границе с Мексикой, которая оплатит ее сооружение. Президент латиноамериканской страны Пенья Ньето отказался финансировать проект. Позже CNN сообщал, что Трамп решил отказаться от идеи построить стену на границе с Мексикой за счет соседнего государства. По данным телеканала, президент намерен обратиться к Конгрессу с предложением профинансировать проект из американского бюджета.