Новогодние елки уберут с московских улиц до 19 января

С улиц Москвы до 19 января уберут новогодние украшения, включая елки и праздничную иллюминацию. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

«Будут демонтированы новогодние элементы оформления города, в том числе объемные декоративные конструкции, световые фонтаны и другие объекты праздничного убранства», — сказал он.

При это часть украшений останется на улицах столицы до второй половины января, отметил заммэра.

Как сообщает сетевое издание m24.ru, акция по утилизации новогодних елей также будет действовать в Москве до 19 января. Жители столицы могут сдать деревья в специальных пунктах приема. Собранные елки будут переработаны в щепу, которая станет основой для растительного грунта.

