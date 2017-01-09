В Москве начали принимать новогодние елки на утилизацию

В Москве 9 января начался прием новогодних деревьев на утилизацию. Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, акция продлится неделю.

Ели, сосны и пихты, которые служили москвичам в качестве новогоднего украшения, можно сдать в пункте приема в экоцентре «Битцевский лес». В ходе переработки из них сделают древесную щепу и почвогрунт для Тимирязевского питомника. Елки принимаются без игрушек и мишуры, передает сетевое издание m24.ru.

27 декабря сообщалось, что москвичи, которые в этом году предпочли украсить свои дома елями в кадках, смогут принять участие в высадке «новогодней» аллеи в парке Сокольники. Деревья будут высаживать в марте или апреле.

