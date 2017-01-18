Ивановской девочке по решению суда перелили кровь вопреки требованию отца

Ленинский районный суд города Иваново дал разрешение на переливание крови двенадцатилетней девочке вопреки запрету отца ребенка. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

12 января в Ивановскую областную клиническую больницу поступила пациентка, которой поставили диагноз «анемия тяжелая неопределенного генеза». Консилиум врачей принял решение о необходимости безотлагательного переливания ей крови, однако отец девочки отказался от данной процедуры по причине религиозных убеждений. После этого медики обратились в прокуратуру.

Как рассказала «Российской газете» старший помощник прокурора области Валентина Кручинина, ребенок находился в больнице в тяжелом состоянии. «По законодательству прокуратура вправе обратиться в суд в интересах гражданина, когда по состоянию здоровья или возрасту он не может это сделать самостоятельно. Если поступает сигнал, что существует угроза жизни, то прокуратура принимает необходимые меры обеспечения безопасности жизни ребенка», — отметила она.

Отмечается, что в настоящее время несовершеннолетней оказывается необходимая медицинская помощь.

Закон запрещает врачам проводить медицинские манипуляции детям, если не получено добровольное согласие родителей или законных представителей.