Двое туристов пострадали при попытке пробраться в Колизей ночью

Двое бразильских туристов получили повреждения при попытке проникнуть в римский Колизей. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 15 января, сообщает телеканал Fox News.

Материалы по теме Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом

Мужчины хотели перелезть через ворота, но сорвались и упали с четырехметровой высоты. Один из путешественников отделался множеством синяков, а другой сломал тазовую кость.

Предполагается, что турист с переломом проведет в больнице несколько недель. Обоим отдыхающим грозит тюремное заключение за попытку незаконного проникновения.

Кроме того, в понедельник, 16 января, на одном из столбов в Колизее обнаружили сделанную черной краской надпись «смерть» на итальянском. Причастных к вандализму установить пока не удалось.

В марте 2015 года двух американских туристок, вырезавших свои имена на камнях Колизея, обвинили в вандализме и отдали под суд.