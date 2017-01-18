Ducati собрал «дьявольский» мотоцикл

Итальянский производитель мотоциклов Ducati совместно с компанией Diesel представил «дьявольский» мотоцикл — Diavel bike. Об этом в среду, 18 января, сообщает Highsnobiety.

Официальная презентация пройдет в конце января в рамках выставки Motor Bike Expo в итальянской Вероне.

По словам производителей, на создание мотоциклов их вдохновил «гипер-кинетический динамизм постапокалиптического и ретро-футуристического мира». Генеральный директор Ducati Motor Holding Клаудио Доменикали (Claudio Domenicali) отметил, что эта модель понравится людям из разных слоев общества.

Фото: Ducati 1 /3

Ожидается, что в продаже мотоциклы появятся в апреле 2017 года. Серия будет ограничена 666 экземплярами. Цену пока не назвали.

Ducati — итальянская компания по производству мотоциклов, штаб-квартира находится в районе Борго Панигале города Болонья. Основана в 1926 году.