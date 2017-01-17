Мотоцикл «Урал» дополнили бутылочкой водки ради американцев

В США поступила в продажу специальная версия мотоциклов Ural Ambassador Limited Edition, посвященная 75-летию Ирбитского мотоциклетного завода (ИМЗ), пишет «Авторевю».

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Тираж составил 25 экземпляров, стоимость единицы — 16,5 тысячи долларов. Технических отличий от базовой модели «Урала» нет: мотоциклы из особой серии также оснащены оппозитными двухцилиндровыми двигателями мощностью чуть более 40 лошадиных сил, четырехступенчатой коробкой передач и коляской.

В подарок покупатель получит уникальный аксессуар — аптечку с бутылочкой водки под названием First Aid («Первая помощь»), банкой сардин и жвачкой. Отдельно приобрести такую «аптечку» в Соединенных Штатах нельзя.

США, Канада, Австралия и страны Евросоюза являются основными рынками сбыта для ИМЗ. Туда экспортируется до 97 процентов производимых мотоциклов. В России и СНГ продаются лишь около трех процентов «Уралов».