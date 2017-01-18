В Индии впервые за 25 лет выйдет в прокат российский фильм

Фильм «Экипаж» станет первой российской картиной в индийском прокате за последние 25 лет. Об этом в среду, 18 января, рассказал ТАСС Ирфан Сиддики, представитель компании RG Studios.

«Для начала мы выпускаем фильм в Индии на более чем 250 экранах. Лента выйдет на языках: английском, хинди, тамили и телугу. Это фантастический, превосходный фильм», — заявил собеседник агентства.

Сиддики добавил, что индийской аудитории должны понравиться эмоциональная составляющая и визуальные эффекты картины.

В июне 2016-го сообщалось, что «Экипаж» также станет первым за последние 10 лет российским фильмом, который выйдет в прокат в Японии.

В России «Экипаж» вышел в апреле 2016 года. Главные роли исполнили Данила Козловский и Владимир Машков.

«Экипаж» — история молодого военного летчика Алексея Гущина, ставшего в гражданской авиации пилотом-стажером, которым руководит суровый и принципиальный наставник. Экипаж Гущина проявляет героизм, оказывая помощь пострадавшим от землетрясения на вулканическом острове. Картина собрала в российском прокате больше 900 миллионов рублей (около 13 миллионов долларов).