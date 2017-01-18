Эксперты рассказали о парадоксальных желаниях постояльцев отелей

Представители международного оператора гостиничных сетей InterContinental Hotels Group (IHG) перечислили противоречивые, на их взгляд, желания постояльцев отелей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Как выяснили эксперты, постояльцы, в частности, желают, чтобы предложения и услуги класса люкс были ограничены, но при этом всегда доступны. Кроме того, туристам, с одной стороны, нужно все постоянно контролировать, а с другой — им необходимо, чтобы их запросы исполнялись точно и без необходимости следить за процессом.

Гостиницы должны учитывать данные тенденции при работе с клиентами, отметили специалисты.

В октябре 2016 года турсервис momondo выяснил, что причинами недовольства россиян отдыхом в отелях оказались шумные соседи, а также грязь и насекомые в номерах.