Журналисты из пула Белого дома обратились с открытым письмом к Трампу

Главный редактор журнала Columbia Journalism Review Кайл Поуп от имени пресс-пула Белого дома написал открытое письмо избранному президенту США Дональду Трампу, в котором заверил, что у политика не выйдет остановить прессу, в том числе лишив представителей СМИ доступа к чиновникам. Обращение опубликовано на сайте издания.

В преддверии инаугурации Трампа журналисты решили разъяснить свою позицию по поводу отношений с его администрацией, уточняется в письме. По их словам, отношения между командой президента и американскими СМИ натянутые. В письме Трампа упрекают в том, что он запрещает писать о себе, оскорбляет и угрожает в Twitter отдельным репортерам и поддерживает подобное поведение своих соратников.

Избранному президенту также напомнили, что он высмеял журналиста, работой которого остался недоволен, за то, что он инвалид, а также грозился исками, которые не были материализованы.