«Федералы» пожелали Обаме гореть в аду

Участники группы «Федералы» устроили акцию против американского президента Барака Обамы у здания посольства США в Москве в ночь на среду, 18 января. Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

«Наша первая акция через 5 минут. Обама, гори в аду!» — написали «Федералы».

На записи видно, как около десяти человек, лица которых скрыты белыми повязками, растянули баннер с надписью Obama, burn in hell! После этого они зажгли фаеры и начали скандировать этот лозунг. Запись длится чуть менее минуты.