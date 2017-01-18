Умер глава часовой мануфактуры A. Lange & Söhne

На 93-м году жизни скончался часовщик, глава мануфактуры A. Lange & Söhne Вальтер Ланге. Об этом говорится в официальном сообщении компании. Причина его смерти, а также дата похорон пока не названы.

Семейным бизнесом Ланге начал заниматься после обучения часовому делу в Карлштейне (Австрия) и работал на мануфактуре часовщиком. За свою работу он был удостоен нескольких наград, в том числе получил орден за заслуги перед Саксонией (в 1998 году) и награду от правительства ФРГ (в 2015-м).

Мануфактура A. Lange & Sӧhne основана Фердинандом Адольфом Ланге в 1845 году в Дрездене. После Второй мировой войны предприятие было экспроприировано. Марку в 1990 году возродил Вальтер Ланге, правнук основателя. С этого момента A. Lange & Sӧhne разработала 54 оригинальных мануфактурных калибра.

В настоящее время она производит несколько тысяч золотых либо платиновых наручных часов в год, оснащенных механизмами исключительно собственного производства.