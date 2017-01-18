Киев заявил о задержании якобы воевавшего на стороне ополченцев россиянина

Гражданин России, якобы воевавший на стороне ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса, задержан украинскими силовиками на Мариупольском направлении. Об этом в среду, 18 января, сообщается на сайте Минобороны Украины.

«В ходе проверки документов установлено, что данное лицо является гражданином Российской Федерации, жителем города Курганинск Краснодарского края. Кроме того, при нем найдены документы, удостоверяющие его принадлежность к одному из подразделений российско-оккупационных войск», — утверждают в ведомстве.

Других подробностей о личности задержанного не приводится, комментариев российской стороны пока не поступало.

В мае 2015 года силовики задержали в Луганской области россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева. В Киеве заявили, что они служат в ГРУ и участвовали в вооруженном конфликте в Донбассе. В апреле 2016-го украинский суд приговорил их к 14 годам заключения с конфискацией имущества по обвинению в терроризме, ведении «агрессивной войны» и действиях, приведших к гибели человека. Затем они были помилованы президентом Украины Петром Порошенко и обменяны на осужденную в России украинскую военнослужащую Надежду Савченко.

В Москве заявляют, что Александров и Ерофеев были российскими военнослужащими ранее, но на момент задержания в Луганской области ими уже не являлись. В Кремле неоднократно напоминали, что Россия не участвует в вооруженных действиях на востоке Украины.