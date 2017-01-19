Американец в 18-й раз посетит инаугурацию президента США

Житель американского штата Нью-Джерси в 18-й раз поучаствует в церемонии инаугурации президента страны. Об этом сообщает NBC.

Впервые 91-летний Гарольд Смик-младший (Harold Smick Jr.) был приглашен на торжество 20 января 1941 года. Ему было 15 лет. Тогда главой государства в третий раз был избран Франклин Рузвельт.

«Это заставляет гордиться своей страной», — сказал Гарольд о посещении церемоний.

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Отмечается, что Смик приедет на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа несмотря на то, что проголосовал за кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Мероприятие назначено на 20 января возле здания Конгресса США в Вашингтоне.

Ранее в январе стало известно, что за несколько дней до инаугурации Трампа в социальных сетях появились рекламные посты с предложением получить бесплатный билет на мероприятие.