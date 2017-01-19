ЦРУ впервые за 35 лет обновило правила сбора информации об американцах

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США впервые за 35 лет обновило правила сбора, хранения и анализа информации об американцах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Генеральный советник ЦРУ Кэролайн Красс, выступая на брифинге, сообщила, что документ разработан в такой форме, которая защищает частную жизнь и гражданские права американцев, сообщает Reuters.

В частности, обновленные правила ограничивают пятью годами срок хранения информации, которая не была изучена и востребована.

Как уточняет агентство, ЦРУ в меньшей степени, чем другие спецслужбы, вовлечено в сбор данных об американцах. Однако неделю назад уходящий президент США Барак Обама одобрил принципы взаимодействия между спецслужбами, которые, в частности, облегчают процедуру обмена данными между ними.

18 января сообщалось, что ЦРУ опубликовало около 12 миллионов страниц документов, касающихся деятельности ведомства в период с 1940 по 1990 год. Рассекреченные данные включают доклады по вопросам политики и разведывательных операций. Кроме того, часть файлов в некоторой мере проливают свет на деятельность управления в период войн во Вьетнаме и Корее, а также холодной войны.