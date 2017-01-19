PETA призвала бойкотировать фильм «Собачья жизнь» за издевательства над псом

Международная некоммерческая организация «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) обвинила создателей ленты «Собачья жизнь» в жестоком обращении со зверями. Об этом в четверг, 19 января, сообщает журнал Time.

«PETA призывает любителей собак бойкотировать фильм, чтобы донести до общества то, что собаки и другие животные не должны расцениваться как съемочный реквизит», — говорится в заявлении организации.

Зоозащитники раскритиковали картину после того, как портал TMZ 18 января опубликовал видеозапись со съемок фильма. В ролике член съемочной группы пытается столкнуть испуганную немецкую овчарку в бассейн с бурлящей водой. Собака сопротивляется и пытается вырваться. В конце животное начинает тонуть.

Видео: tmz.com

Фильм «Собачья жизнь» Лассе Халльстрема выйдет на российские экраны 30 марта 2017 года. В нем речь идет о собаке, которая, перерождаясь, каждый раз обретает счастье в служении человеку.