У Дженнифер Лопес порвалось платье на People’s Choice Awards

У американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес порвалось платье во время церемонии награждения премии People’s Choice Awards. Об этом в четверг, 19 января, сообщает издание «ОК»!.

47-летняя знаменитость явилась на People’s Choice Awards в обтягивающем бархатном платье из предосенней коллекции 2017 года модельера Рима Акры. Пока она позировала на красной дорожке, разошелся боковой шов с правой стороны. Это хорошо заметно на фотографиях актрисы, сделанных после того, как она получила награду.

Церемония награждения премии People’s Choice Awards прошла 18 января в Лос-Анджелесе. Лопес, играющая главную героиню в сериале «Оттенки синего», победила в номинации «Любимая актриса криминального телесериала».

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Ранее сообщалось, что в номинациях «Любимый актер» и «Любимая актриса» наград удостоены Райан Рейнольдс и Дженнифер Лоуренс. Лучшим фильмом признали анимационную ленту «В поисках Дори» от студии Pixar. Мультфильм также стал обладателем приза «Любимая семейная картина».

People’s Choice Awards — американская премия, которая присуждается деятелям поп-культуры по итогам зрительского голосования в интернете. В более чем 60 номинациях выдвигаются фильмы, сериалы, актеры, музыканты и телеведущие.

