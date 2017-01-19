В Новосибирской области обрушилось здание конного клуба

В городе Бердске Новосибирской области обрушились конструкции конного клуба, сообщается на сайте Сибирского регионального центра МЧС.

По предварительной информации, на территории клуба в момент обрушения могли находиться люди.

По данным издания «БердскOnline», в клубе «Аллюр» обрушился ангар. Отмечается, что из-под руин были извлечены тела двух человек, а также один пострадавший. По предварительным данным, погибшие — несовершеннолетние сотрудники клуба.

Источник в экстренных службах РИА Новости рассказал, что площадь обрушения составляет 500 квадратных метров. К разбору завалов на месте ЧП привлечены свыше 40 человек и 15 единиц техники.