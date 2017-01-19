Лед сковал флагмана ВМС Украины «Гетмана Сагайдачного»

Флагман Военно-морских сил Украины фрегат «Гетман Сагайдачный» и несколько катеров морской охраны Госпогранслужбы страны оказались скованы льдами в Военной гавани Одесского порта. Об этом сообщает городской сайт 048.ua.

Судя по бортовым номерам, в порту стоят сторожевики «Павел Державин», «Подолье» и «Николаев». Кроме того, там замечен единственный парусник Украины — учебный трехмачтовый корабль «Дружба».

Материалы по теме Осиное гнездо Что военные развернули в Крыму за два года

Льдины принесло в залив 17 января, пишет портал. Помимо Военной, льдом скованы Хлебная и Нефтяная гавани. Время от времени по акватории двигаются буксиры, чтобы не дать морю окончательно замерзнуть.

В июле прошлого года депутат Верховной Рады, командир полка «Азов» Андрей Билецкий назвал украинский флот бутафорским. По его мнению, в случае конфликта корабли будут уничтожены за 40 минут.