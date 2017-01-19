В сети восхитились эпичным роликом белорусского МЧС

Видео: МЧС РБ / YouTube

Пользователи сети восхитились эпичным видео Министерства Белоруссии по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Ролик был опубликован на YouTube-канале МЧС РБ.

На видео сотрудники министерства под героическую музыку выручают оказавшихся в беде граждан: вытаскивают из воды тонущего человека, тушат пожар, и увозят пострадавших на специальном вертолете. «Прожить одну жизнь — спасти тысячи», — говорится в конце ролика.

Пользователи видеохостинга по достоинству оценили работу съемочной группы, отметив, что мужественные представители МЧС вызывают у них искреннее уважение. «Это просто прекрасно. И могло бы стать трейлером к хорошему фильму. Пусть МЧС поработают немного на Беларусфильме», — предложил один из юзеров.