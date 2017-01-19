В сети обратились к создателям православного телефона за 1,5 миллиона рублей

Пользователи социальных сетей с удивлением отреагировали на новость о создании смартфона для православных, который предлагают купить за 1,5 миллиона рублей.

По выражению одного из пользователей, у православного смартфона «нехристианская цена». Юзеров заинтересовал вопрос, сколько православных могут позволить себе такие смартфоны. Кое-кто предположил, что только православные олигархи. Другой юзер сделал догадку, что такой смартфон «у самого Иисуса».

Некоторые россияне обратились к производителю дорогостоящего телефона с конкретными вопросами.

18 января производитель люксовых смартфоноа Gresso представил коллекцию гаджетов, посвященную Русской православной церкви. Выход линейки приурочен к празднику Крещения. Корпус смартфонов покрыт сусальным золотом. На обратной стороне выгравирован христианский крест и надпись «Спаси и сохрани». 1,5 миллиона стоит смартфон с бриллиантовыми кнопками, вариант с золотыми обойдется в 380 тысяч рублей.