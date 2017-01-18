Россиянам предложили православный смартфон за 1,5 миллиона рублей

Компания Gresso, специализирующаяся на создании люксовых смартфонов, представила коллекцию гаджетов, посвященную Русской православной церкви. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Выход линейки приурочен к празднику Крещения. Корпус смартфонов покрыт сусальным золотом. На обратной стороне гаджета выгравирован христианский крест и надпись «Спаси и сохрани». Цена смартфона с золотыми кнопками составляет 380 тысяч рублей, с бриллиантовыми — 1,5 миллиона рублей.

Фото: пресс-служба Gresso 1 /2

Gresso — производитель телефонов и аксессуаров класса люкс. Компания основана в 2004 году.

В ноябре 2016 года марка анонсировала выход специальной коллекции телефонов специально для депутатов Госдумы. Главная отличительная особенность серии — предустановленная записная книжка с телефонами фракций, комитетов и управлений нижней палаты парламента, телефонными номерами каждого из 450 депутатов, а также телефонами членов Совета Федерации и других государственных ведомств.