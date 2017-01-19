Художник постера для Обамы нарисовал протестные плакаты к инаугурации Трампа

Американский художник Шепард Фейри (Shepard Fairey), который является автором самого известного плаката Hope («Надежда»/«Надейся») для президентской кампании Барака Обамы, разработал дизайн протестных постеров против избранного главы государства Дональда Трампа, сообщает The Verge.

Афиши должны появиться в Вашингтоне к инаугурации. Фейри работал над изображениями вместе с художниками Джессикой Сабогал (Jessica Sabogal) и Эрнесто Йереной (Ernesto Yerena). Всего создано пять разных видов плакатов.

Авторы также разместят постеры на одной из полос пятничного номера The Washington Post, которая была целиком выкуплена на средства, собранные с помощью краудфандинга.

На плакатах изображены представители меньшинств с подписью We the people, которая является первой строчкой Конституции США.

Республиканец Дональд Трамп победил демократа Хиллари Клинтон на выборах, состоявшихся 8 ноября 2016 года. Его инаугурация запланирована на 20 января.