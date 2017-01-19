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Причиной взрыва автомобиля в Рязани стала бомба

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Причиной взрыва автомобиля в центре Рязани стало срабатывание взрывного устройства. Об этом в четверг, 19 января, «Ленте.ру» заявила старший помощник руководителя регионального управления СКР Анжелика Евдокимова.

«Установлено, что к кузову автомобиля было прикреплено взрывное устройство, снабженное поражающими элементами», — уточнила Евдокимова.

Она подтвердила, что управлявшая иномаркой женщина работала председателем одного из рязанских товариществ собственников жилья (ТСЖ). «В качестве приоритетных рассматриваются версии о мотивах, связанных со служебной деятельностью либо личной жизнью потерпевшей», — подчеркнула представитель следственных органов.

«Мощность взрывного устройства, по предварительным данным, составила около 100 граммов по шкале тротилового эквивалента, его тип и способ управления пока достоверно не установлен», — сообщил другой источник «Ленты.ру».

По его словам, потерпевшая — Светлана Грачева. При взрыве она получила серьезные телесные повреждения и была доставлена в больницу, где ее прооперировали.

18 октября 2016 года на проезжей части улицы Свободы в районе дома 74 взорвался автомобиль Suzuki Grand Vitara. Пострадала находившаяся за рулем женщина. Первоначально сообщалось о возможной неисправности топливной системы иномарки.

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