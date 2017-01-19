Автор рингтонов Nokia анонсировал новый альбом

Японский музыкант и композитор Рюити Сакамото объявил дату выхода новой пластинки. Отсчет до релиза начался на сайте исполнителя.

Альбом, который, судя по анонсу, будет называться SN/M比50%, выйдет 29 марта в Японии, а 28 апреля — состоится его мировая премьера. Это первая пластинка композитора за последние восемь лет.

Рюити Сакамото — бывший участник коллектива Yellow Magic Orchestra. Он известен по саундтрекам к фильмам Бернардо Бертолуччи («Последний император», «Под покровом небес» и «Маленький Будда»), а также к картинам «Выживший» и «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс». Он же создал пакет сигнальных мелодий для мобильных телефонов Nokia серии 8800.