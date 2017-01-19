Пентагон заявил о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Сирии

Главарь запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида» в Сирии Мухаммад аль-Хабиб Боссадун аль-Туниси ликвидирован в результате авиаудара ВВС США. Об этом сообщает в четверг, 19 января, Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

Аль-Хабиб, уроженец Туниса, был уничтожен 17 января в окрестностях города Идлиб на северо-западе Сирии. Как полагают в Пентагоне, главарь группировки планировал теракты на Западе. В Сирию он прибыл в 2014 году, до этого несколько лет жил в странах Европы и Ближнего Востока, где поддерживал связь с другими экстремистами, передает ТАСС.

30 декабря турецкие военные сообщили о ликвидации в Сирии одного из влиятельных полевых командиров террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Хуссейна аль-Тунуси. Днем ранее в результате американского авиаудара был уничтожен другой влиятельный главарь ИГ Абу Джандаль аль-Кувайти.